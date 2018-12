Solgte hyttetomter for 100 millioner

Advokat endte opp som tomteutvikler på Hafjell ved ren tilfeldighet.

(Kapital): Siden 2001 har den velkjente advokaten Fred Arne Gade vært partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, men helt nylig tok han bokstavelig talt sakene sine med seg og forlot det velrenommerte advokatkontoret til fordel for en solotilværelse i nyopprettede Gade Advokatfirma.

Siden 2013 har Gade blitt en relativt stor utvikler av hyttetomter i den såkalte Moseteråsen på Hafjell.

– Siden 2013 har jeg solgt tomter for rundt 100 millioner kroner i Moseteråsen, sier Gade til Kapital.

Fikk opsjon

Advokaten opplyser til bladet at han endte opp som tomteutvikler på Hafjell «by accident».

– Jeg var tidligere en såkalt alpinfar og reiste land og strand rundt med min sønn. Jeg endte til slutt opp med å kjøpe en tomt på Hafjell og bygget en hytte der. I den prosessen ble jeg kjent med brødrene Stein og Stig Plukkerud, som jeg kjøpte tomten av, forteller Gade.

Brødrene Plukkerud er en av de største tomteutviklerne på Hafjell og eide inntil nylig halvparten av ferdighytteprodusenten Leve Hytter som ble solgt til Altor-eide FH Gruppen for over 200 millioner kroner.

– Brødrene Plukkerud spurte meg om jeg kunne hjelpe dem med å selge et tomteområde. Jeg svarte at det drev jeg ikke med, men så tok det ene det andre, og så endte det opp med at jeg inngikk en avtale med dem i 2010 om at jeg skulle sørge for regulering av dette området, og samtidig fikk jeg en opsjon på å kjøpe det når det var regulert, forteller Gade til Kapital.

– Jeg regulerte området fra 2010 til 2013, og da jeg kjøpte det i 2013, måtte jeg pantsette alt jeg hadde for å finansiere kjøpet, sier Gade.

200 mål tomt

Til sammen har den profilerte advokaten kjøpt rundt 200 mål tomt på Hafjell i tre omganger.

– Først kjøpte jeg 70 mål, og så kjøpte jeg 90 mål av en annen grunneier, og ved siste årsskiftet overtok jeg 45 mål til. Jeg har igjen mellom 80 og 100 mål som jeg ikke har solgt, sier han til Kapital.

Han vil ikke ut med hva han har betalt for tomtene, men sier at prisene har steget i årenes løp.

– Jeg har kjøpt råtomter og utviklet vei, vann, kloakk, strøm og ikke minst skiløyper. Det har vært mye tunge startinvesteringer, sier han.

God økonomi

Investeringene har tynget regnskapene til aksjeselskapet Moseteråsen, hvor eiendomsaktiviteten ligger. Frem til og med 2016 har bunnlinjen totalt sett gått i omtrent i null, men i 2017 ble det et overskudd før skatt på nesten 14 millioner kroner. Selskapet har nå en solid egenkapital og hadde nesten 17 millioner kroner på bankkonto ved utgangen av fjoråret. Med så god økonomi har Gade siden 2016 tatt seg råd til en salgspause.

Men snart skal Gade sammen med en annen lokal hyttebygger, Jøra-Bygg, markedsføre et nytt hytteprosjekt med 17 arkitekttegnede hytter som hans datter, som er arkitekt, har vært delaktig i planleggingen av.

– Hyttene vil koste noe i overkant av fire millioner kroner for rundt 120 kvadratmeter. Til sammen skal Jøra-Bygg og Moseteråsen selge tomt og hytter for rundt 70 millioner kroner i det feltet, forteller han til bladet.

– Har du planer om å kjøpe mer tomt?

– Byr det seg en anledning så vurderer jeg det. Jeg synes det er morsomt. Øyer er et hyggelig sted, jeg går mye på ski der, og det er mange hyggelige folk i bygda, sier Gade til Kapital, som ikke utelukker at han en gang flytter tilbake til Øyer.

Saken er opprinnelig publisert på Hegnar.no