Ektepar håvet inn 100 millioner på barnehager

Læringsverkstedet øker både resultat og inntekter.

Ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby startet Læringsverkstedet i 2003 da de kjøpte sin første barnehage i Kristiansand. Og de har grunn til å smile, ifølge DN.

For resultatet for årets ni første måneder viser ifølge avisen et resultat før skatt på 102 millioner kroner, sammenlignet med 81 millioner kroner i samme periode i fjor. Årets inntekter ved utgangen av tredje kvartal er på 2,5 milliarder kroner, mot 1,8 milliarder kroner året før. Også for tredje kvartal økte både resultatet før skatt og inntekter.

Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at det skyldes hovedsakelig at oppkjøp gjennomført i løpet av 2017 får full effekt, skriver DN.

I løpet av året har barnehagekjeden kjøpt 20 nye barnehager i Norge. I fjor kjøpte selskapet 35 norske barnehager, og i 2016 ble det kjøpt barnehager.

