Kjøpesenter stenger 13 butikker umiddelbart på grunn setningsskader

Gulskogen kjøpesenter i Drammen må stenge 13 butikker midt i åpningen av julehandelen av sikkerhetsmessige grunner. Årsaken er store setningsskader i bakken.

Setningsskadene har eskalert i det siste og senterledelsen ser seg nødt til å stenge butikkene umiddelbart, skriver Drammens Tidende.

Lørdag blir dermed deler av første etasje stengt og lukket for publikum og butikkene må holde stengt i minst et år framover. Opp mot 200 butikkansatte blir berørt av stengningene som omfatter mellom 7.000 og 8.000 kvadratmeter eller omtrent en tredel av hele senteret.

– Det er klart det går inn på meg at noen kanskje får beskjed om at de ikke har noen jobb å gå til, men setningsskadene har dessverre utviklet seg i en negativ retning. Det er svært beklagelig, men sikkerheten går foran alt, sier senterleder Elisabeth Lohk til avisen.

Ustabil

Det har lenge vært kjent at grunnen under Gulskogen Senter er ustabil, og i oktober ble det satt opp måleutstyr for å følge med på bevegelsene i grunnen etter at to butikker på senteret måtte stenge i åtte timer etter at det ble oppdaget at gulvet hadde sunket tre centimeter.

Det er resultatene etter disse målingene som nå fører til stengningen. Butikkeierne fikk den tøffe beskjeden fredag og kan dermed si farvel til årets julehandel.

– Butikkene har vært informert om at vi har planlagt reparasjon i gulvet med oppstart neste år. Nå ble det noen endringer i setningene som har gjort at vi ikke ønsker å ta noen risiko for kunder eller ansatte, utdyper Lohk overfor NTB.

Tar ingen sjanser

– Selvfølgelig skulle vi ønske det ikke skjedde nå i en så viktig handelsperiode. Men vårt tekniske rådgivende firma Rambøll la fram rapporten fredag og ut ifra den valgte vi å stenge av et forsiktighetshensyn, sier Lohk.

Rapporten viser at setningene i grunnen har eskalert i en slik grad at det ikke lenger er 100 prosent trygt å holde åpent den delen av senteret som nå blir stengt.

– Rapporten anbefalte stenging av de aktuelle lokalene innen 14 dager, og vi valgte da å stenge dem fra og med lørdag. Vi kompromisser ikke med sikkerheten. sier ansvarlig for den operative kjøpesenterdriften i Steen & Strøm Norge, Ketil Wold.

Lohk forsikrer at de ansatte som dette vil berøre vil bli ivaretatt og at senterets øvrige butikker vil holde åpent som vanlig. Hun opplyser også at parkeringshuset til senteret også er gjennomgått og betraktes som trygt. Noen skader på bakkenivå skal utbedres.

Utbedringene planlegges gjennomført i løpet av 2019, og butikkene vil åpne igjen i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020. Det er Steen & Strøm som er eier av senteret.

