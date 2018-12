Von Doren: Tikker mot tidsnød

Sjakk og klokker har alltid gått hånd i hånd. I det psykologiske spillet som utartet seg i London forrige helg, hadde Fabiano Caruana et norsk ess i ermet.

I disse dager er verdens øyne rettet mot London. Delvis fordi britene skal finne den minst katastrofale veien ut av EU, men også for å se to menn spille om verdensmestertittelen. Det håper Øyvind Von Doren Asbjørnsen å utnytte til det fulle. Med klokkemerket Von Doren på håndleddene til noen av verdens beste sjakkspillere, drømmer han om at arrangementet skal skyte fart på omsetningen.

– Det er få klokkemerker som er forbundet med sjakk slik vi er, sier Von Doren Asbjørnsen til Finansavisen.

Sjakk engasjerer. Det stille og langtekkelige spillet, som inkluderer stillingskrig, strategi og enorme kognitive egenskaper, blir ofte kalt «det tenkende menneskets sport». Og det er vanvittig populært.

Mens det internasjonale fotballforbundet FIFA i 2007 oppga at 265 millioner mennesker spiller fotball, rapporterte det internasjonale sjakkforbundet FIDE at 605 millioner spiller sjakk. I Norge skal det meste av æren for at VG og NRK samler over en million norske seere tilskrives Magnus Carlsen.

Gründer



Men også Von Doren Asbjørnsen skal ha sin del av æren. Han er filmskaperen bak «Prinsen av sjakk» og «Magnus», men har de seneste årene vært mest engasjert som gründer av Von Doren Fine Timepieces. Mens andre merker bygger opp og markedsfører historier om månelandinger, dykking og luftfart, var sjakken en naturlig inspirasjonskilde for Von Doren Asbjørnsen. Han er selv hobbysjakkspiller, kjenner de fleste i miljøet og har jobbet i årevis for å heve sportens anseelse.

– Delvis gjør vi dette fordi jeg synes det er gøy, men også fordi vi har en forretning vi skal drive.

Derfor håper han å bruke verdensmesterskapet som arena for å fronte klokkene til et globalt publikum.

DØDT LØP: Fabiano Caruana og Magnus Carlsen har i skrivende stund ikke klart å vinne et parti. Øyvind Von Doren Asbjørnsen mener en Von Doren Caruana fikk da han vant under Norway Chess kan brukes som psykologisk pressmiddel. Foto: NTB scanpix.

Von Dorens fineste og mest kompliserte mekaniske ur har også fått navnet Grandmaster. Klokken er produsert i et opplag på 500, hvorav 200 kommer med åpning i skiven, og er priset til rundt 18.000 kroner.

Selskapet forventer å runde en omsetning på 2,2 millioner kroner i inneværende regnskapsår, og har som mål å passere 300 solgte klokker av toppmodellen Mark II innen utgangen av året.

Hva bærer sjakkstjernene? Garry Kasparov – Audemar Piguet Royal Oak Chronograph Kasparov har et spesielt forhold til Audemar, ettersom de laget en 18 karat Yellow Gold Millenary Limited Edition til ære for ham. Blant de mest profilerte sjakkstjernene og klokkenerdene. Hikaru Nakamura – Rolex Sea Dweller Deepsea Nakamura er blitt sett med flere ulike klokker på armen, men en av favorittene hans skal visstnok være Rolex Sead Dweller Deepsea. Spilleren fikk klokken i premie for å ha vunnet Zürich Chess Challenge tre ganger på rad, og hadde den på seg hver dag mens han spilte Fischer Random Match mot Magnus Carlsen tidligere i år. Vladimir Kramnik – Blancpain Fifty Fathoms Kramnik har vært ambassadør for Blancpain i flere år, og har fått laget spesialklokker med portrett av ham risset inn i kronen. Klokken var en Blancpain Villeret Time Zone i hvitt gull. En annen han blir sett med under konkurranser er Fifty Fathoms (5015–1130–52). Anish Giri – Von Doren Grandmaster Caissa Automatic Spesialutgaven av Grandmaster-klokken ble gitt i gave til alle deltakerne under Norway Chess 2017. Giri har gjentatte ganger blitt sett med klokken på armen.

– Det er noe spesielt i forholdet mellom sjakk og tid. Mange av sjakkspillerne er veldig interessert i klokker, og hvor viktig det er å ha en fin klokke. Det gjenspeiler litt hvor lang tid og hvor mye krefter som kreves for å bli det.

Så har du det litt tynnslitte uttrykket «tid er penger», men Von Doren Asbjørnsen mener det ligger noe i det.



Relaterer til tid



Svært mange i det øvre sjikt av næringslivet har interesse for sjakk. Flere firmaer, deriblant Simonsen Vogt-Wiig og Arctic Securities, sponser i dag sjakkarrangementer.

– Det er lettere for oss å relatere til tid enn penger. Et godt eksempel er at det er vanskelig å begripe forskjellen på en million og en milliard kroner. Setter du det derimot i sammenheng med tid, er én million sekunder tilsvarende 11 dager, mens én milliard er 31,8 år. Tid setter penger i perspektiv, sier han.

Selv om han ønsker å se flere Von Doren på håndleddene hos sjakkeliten, er det spesielt ett ur han regner med å se.

Dødt løp



Von Doren Asbjørnsen forteller at sjakk på dette nivået krever enormt med forberedelser, og at selv de minste forstyrrelser kan påvirke spilleren. For et halvt år siden var Caruanas resultater mot Carlsen 5 seiere, 9 tap og 17 remis, og selv om Carlsen fortsatt har en solid ledelse, er det spesielt én turnering som irriterer ham:

Tapene på hjemmebane i Norway Chess i Stavanger.

Under avslutningsseremonien i Stavanger overrakte han en spesiell Grandmaster i gave til Caruana, i tillegg til premiepengene. Det er denne klokken han håper å se titte frem av dressjakken i innspurten.

– Tenk om han hadde brukt den. Det hadde vært et psykologisk triks. Men selvsagt holder jeg med Magnus, sier Von Doren Asbjørnsen.

Von Doren sponser i dag den norske junior­verdensmesteren Aryan Tari, i tillegg til at flere spillere bruker klokkene hans. Nå går selskapet inn i sin viktigste periode av året, hvor sjakk-VM kan bli utslagsgivende.

– Det er vanskelig å si hva det vil si, men vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og håper det vil slå ut positivt.

Uansett utfall vil en Von Doren på Caruanas arm være en påminnelse om den gangen amerikaneren var best og Carlsen nummer to.

