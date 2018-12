Røkke får ikke lenger lov til å være fisker

Har ikke fiske som fulltidsjobb.

På Kapitals liste over Norges 400 rikeste er Kjell Inge Røkke oppført med en formue på 40 milliarder kroner. Det gjør Røkke til Norges 5. rikeste person.

Ved siden av å være Aker-eier, har Røkke tidvis drevet med rekefiske på si. Det har han gjort på tråleren «Trygg».

Nå er det tydeligvis full stopp for Røkkes rekefiske. En avgjørelse fra Fiskeridirektoratet som DN har fått tilgang til slår fast at Røkke ikke lenger får være fisker.

Årsaken er at Fiskeridirektoratet mener Røkke ikke oppfyller vilkårene for å stå i det såkalte fiskermanntallet for 2019. Fiskeridirektoratet viser til opplysninger fra Nav om at Røkke har en fulltidsjobb i en annen virksomhet enn fiske og fangst.

- Røkke har fått melding om det, og tar den til etterretning, sier hans pressetalsmann, Rolf Nereng, til DN.

Les også: Kjell Inge Røkke fikk egen rap-låt i bursdagsgave