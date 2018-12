Anita Krohn Traaseth slutter i Innovasjon Norge

Etter fem stormfulle år i Innovasjon Norge sier Anita Krohn Traaseth takk for seg som administrerende direktør. Styrelederen er overrasket.

– Tiden er inne for å overlate roret til andre. Fem år har vært min uttalte anbefaling for perioden en toppleder med store endringsoppgaver bør sitte i samme stilling, og det står jeg ved, sier Krohn Traaseth (46).

– Jeg har hatt et knallsterkt mannskap i Innovasjon Norge, og sammen har vi klart å levere viktige resultater for et næringsliv i omstilling. Jeg har blitt oppriktig glad i samfunnsoppdragene våre og ikke minst i kollegene mine som har et utrettelig engasjement for oppgavene våre, legger hun til.

Krohn Traaseth orienterte styreleder Gunnar Bovim om sin beslutning torsdag kveld.

– Overraskende

– Det var en trist og overraskende beskjed. Jeg hadde håpet å få beholde Anita en stund til. Samtidig har jeg full respekt for hennes valg. Innovasjon Norge har gjennomgått en omfattende og imponerende restrukturering under Anitas ledelse, og det arbeidet skal vi sørge for at videreutvikles fremover, sier han.

Bovim viser til at selskapet i fjor leverte tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv, en økning på 24 prosent fra 2014. I samme periode reduserte selskapet driftskostnadene med 6 prosent.

– De to siste årene er Innovasjon Norge også kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver, sier styrelederen.

Også tillitsvalgt Liv Jorunn Kristiansen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Innovasjon Norge er overrasket over avgangen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med henne. Vi har hatt et godt samarbeid og jeg synes det er trist at hun slutter. Hun vært en topp leder, veldig nedpå og lett å forholde seg til, sier Kristiansen til Kampanje.

Kritikk

Anita Krohn Traaseth ble hentet inn som et friskt pust til Innovasjon Norge i 2014, men senere har det blitt stormfullt i kastene rundt henne. I 2016 fikk hun en skriftlig advarsel fra styret, som kritiserte henne for blant annet mangelfull rolleforståelse, manglende evne til å ta kritikk og problematiske utspill i offentligheten.

Tidligere i år ønsket daværende styreleder Per Otto Dyb å sette Krohn Traaseths stilling på styrets dagsorden, men fikk ikke støtte. Saken endte med at Dyb trakk seg som styreleder.

I høst startet revisorfirmaet Deloitte en gransking av ansettelsespraksisen i Innovasjon Norge etter at Krohn Traaseth ble sjef, da det ble kjent at én av tre ansettelser har skjedd internt uten utlysninger. Ballen begynte å rulle da milliardærarvingen Katharina Andresen fikk et engasjement uten at stillingen var lyst ut, noe som førte til en rekke kritiske spørsmål.

Ifølge Kampanje skal Krohn Traaseth nå begynne i ny jobb i et vekstselskap.