Norwegian fikk svensk driftstillatelse

Tommel opp for Bjørn Kjos.

Norwegian har fått en operativ driftstillatelse (AOC - air operator certificate) hos Transportstyrelsen i Sverige, skriver selskapet på sine hjemmesider.

Norwegian Air Sweden (NSE) vil ifølge selskapet gi et enda sterkere fotfeste i EU.

- Med et sterkere fotfeste i Skandinavia kan vi få tilgang til flere trafikkrettigheter og lansere nye direkteruter som aldri har blitt flydd før. Arlanda kan bli et stort internasjonalt knutepunkt for flyreiser mellom Asia og Nord-Amerika, men det krever en mer luftfartsvennlig politikk og konkurranse på like vilkår, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos etter at selskapets aller første svenskregistrerte fly landet på Arlanda i dag tidlig.

Flyet - en splitter ny Boeing 737 MAX 8 - kom direkte fra Boeing-fabrikken i Seattle.

Norwegian vil ifølge meldingen nå begynne å søke om trafikkrettigheter, inklusive en søknad til US Department of Transportation (DOT), slik at NSE kan fly til USA.

Aksjen stiger 3,0 prosent til 203 kroner på Oslo Børs onsdag morgen.

