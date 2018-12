Sirkusdirektør på fire hjul: – Det er ikke akkurat verdens navle

– Nå tar vi opp kampen med Nürburgring. Event er blitt stort for oss. Vi har åpnet hotell og tiltrekker oss flere utenlandske gjester, sier Vålerbanens direktør Trygve Schjerpen.

(Finansavisen): – Våler er ikke akkurat verdens navle, sier adm. direktør Trygve Schjerpen og omformulerer navnet på arenaen for fart og spenning til Destinasjon Vålerbanen.

– Men du verden så mye gøy vi har det her. Og vi er Skandinavias største anlegg på 500 mål med 88 kjøretøy som spenner fra busser og snøscootere til racer- og terrengbiler. Og Volvoer som svinger feil vei.

– Det er helt vilt! Når du svinger til venstre, går bilen til høyre og omvendt. Motorglede er så mye annet enn bare fart, sier han til Finansavisen, og sender oss ut i terrengløypen med en Jeep Wrangler. Vi forserer stubber, smale passasjer og både opp- og nedoverbakker som heller på graden like mye som unnarennet i Holmenkollen. Men underlaget er langt mer ujevnt.

35,7 millioner



I tillegg til terrengbanen og den største banen som i hovedsak brukes til trafikkopplæring, er det også bygget en eventbane som ikke forstyrrer de som for eksempel øver på glattkjøring med busser og lastebiler.

SIRKUSDIREKTØREN: Trygve Schjerpen. Foto: Hilde Oreld / Finansavisen

– Vi eies av NAF, Hedmark fylkeskommune og Våler kommune. På de 25 årene vi har drevet på, er det investert 150 millioner kroner. Skal man bygge et slikt anlegg nå, vil det komme på mellom 600 og 800 millioner kroner, anslår Schjerpen som legger til at omsetningen i fjor endte på 35,7 millioner kroner med et driftsresultat på 3,1 millioner kroner.

For halvannet år siden åpnet også hotellet på Vålerbanen. De har et belegg på rundt 45 prosent på sine 22 rom. I tillegg har de åpnet en utstillingshall.

– På event er det 10 prosent utenlandske kunder. Vi jobber hardt for å tiltrekke oss utlendingene. Det er mange flotte baner i Mellom-Europa, men det oppleves eksotisk å komme hit. Det er også mange av de utenlandske banene som er fullbooket. Vi har hatt mange billanseringer, som for eksempel BMW X5 fra Kina. I februar kommer det en bilprodusent som skal vise frem en prototype som ikke er godkjent ennå. Med utstillingshallen kommer det flere kunder, og på eventer blir jeg sirkusdirektør!

Høy motorlyd



Schjerpen sikter til aktiviteter som asfaltkjøring med Toyota GT86, gocart-kjøring, terrengkjøring med Jeep Wrangler, kjøring av lastebil og buss på bane for dem som ikke har lappen, kjøring med Volvo Links, bilene som svinger feil vei, simulatorkjøring, kjøring med radiostyrt bil og snøscooterkjøring.

HARD MEDFART: Med opp- og nedoverbakker tilsvarende unnarennet på Holmenkollbakken, inkludert stokk og stein, får Jeep Wranglerne kjørt seg godt i Våler. Foto: Hilde Oreld / Finansavisen

Vi hører et vræl fra banen. Motorlyden er så høy at det gjør fysisk vondt i øregangene. Det er Aleksander Schjerpen som har fyrt opp sin Lamborghini Huracán Super Trofeo.

Han er fabrikkjører for dem og trener her i tillegg til å jobbe deltid på Vålerbanen.

– Målet mitt er å kunne leve av dette, sier bilføreren og tar oss med på noen elleville runder på banen. Mest sannsynlig ville vi ikke klart en runde til uten å måtte kaste opp.

– Sykt fort



På sidelinjen står Vålers ordfører Lise Berger Svenkerud og følger med:

– Vålerbanen betyr enormt for oss. Hit kommer 80.000 besøkende hvert år, og banen er blitt en institusjon. Vi trenger trekkplastre, og slagordet til kommunen er faktisk «Ett gir ekstra», sier Berger Svenkerud og gir tommel opp til Aleksander Schjerpen.

– Men jeg er glad jeg slapp å sitte på, for det gikk sykt fort!

Saken sto først på trykk i Finansavisen, lørdag 17. november