Ivar Tollefsens kjøp av leiegårder granskes

Kjøp av 600 leiligheter skal ha gått under myndighetens radar.

Ivar Tollefsen er leilighetskongen med rundt 40.000 leiligheter, hvorav 4.000 i Oslo. Han er i dag den største boligeieren i Norge etter Oslo kommune. Det har han blitt på en kløktig måte. Ifølge Kapitals 400 rikeste er han Norges 12. rikeste med en formue på 20 milliarder kroner.

Men selskapet hans, Fredensborg AS, skal ifølge DN ha unnlatt å melde fra om kjøp av flere bygårder slik at Oslo kommune kunne benytte seg av forkjøpsretten. Kjøp for milliardbeløp skal ha gått under myndighetenes radar.

Nå gransker Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune eiendomsmilliardæren kjøp av en rekke leiegårder i Oslo.

Sentrale lover

Sentralt står to lover som skal gi leieboere en mulighet til å kjøpe boligen de bor i til en rimelig pris.

Leiegårdsloven er en av de to sentrale lovene. Den sier at kommunene har forkjøpsrett på leiegårder når de selges, på vegne av de som bor i gårdene, studentsamskipnader eller på vegne av seg selv. Hvis forkjøpsretten skal brukes må mer enn halvparten av leieboerne stemme for og de må i tillegg skaffe finansiering til å kjøpe hele gården.

Men for at dette skal kunne skje må kjøper og selger melde fra til kommunen. Og forkjøpsretten blir stående til tilbudet er gitt og fristen er ute, forteller en av Norges fremste eksperter på boligrett, professor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Oslo, til DN.

Den andre loven, Eierseksjonsloven, er der forkjøpsretten er regulert. I henhold til loven skal kjøperen/eieren av gården informere leietagerne om forkjøpsrett, og boligen kan da kjøpes 20 prosent under markedsverdi.

Ikke bevisst

Ivar Tollefsen har seksjonert 20 bygårder med 1136 leiligheter i Oslo og avisen skriver at et tosifret antall leietagere ikke har fått dette tilbudet.

Siden 2000 er det solgt 584 leiegårder i Oslo som er meldt inn til Oslo kommune som forkjøpssak. Avisen skriver at den har funnet svært få leiegårder på listen over forkjøpssaker meldt inn av Ivar Tollefsens eiendomsselskap, Fredensborg.

Fredensborg erkjenner at noen av kjøpene skulle ha vært meldt, men ikke alle.

– Ved kjøp og salg av selskaper som eier leiegårder har vi dessverre ved noen tilfeller glemt å melde transaksjonen til Oslo kommune, sier Tollefsens personlige assistent, Anders Tveter, til avisen.

Han legger til at de vil se på hvordan de kan rette opp i dette, men at det faller på sin egen urimelighet å hevde at dette er gjort bevisst.

Hvor store konsekvenser unnlatelsene kan få for Fredensborg, er ifølge avisen uklart.

Avisen skriver at hverken Ivar Tollefsen eller hans høyre hånd gjennom mange år, Kai Sjøvold, har ønsket å stille til intervju.

