På alle de andre Nortura-anleggene i Norge handler det om slakt. På Våler i Hedmark skapes det liv. Nærmere bestemt 34 millioner kyllinger klekkes der. Hvert år.

Det banker forsiktig fra innsiden av egget. Det er åpenbart en liten tass som vil ut. Hullet blir større og større. Minutter og timegamle kyllinger kravler rundt over egget og under egget som fortumlede menn som har forvillet seg inn på et damejulebord en lystig aften i desember.

FABRIKKSJEFEN: Espen Sørlie.

Hullet blir større. En liten kyllingkropp kommer til syne. Pulsen slår. Endelig er kyllingen gjennom det harde skallet. Våt av eggeplomme ligger den, med eggeskallet som både pute, dyne og laken, og hiver etter pusten. Kraftanstrengelsen er over.

– Vi er Norges største fødestue og det eneste anlegget i Nortura som skaper liv. De andre slakter og lager pålegg, sier fabrikksjef Espen Sørlie på Nortura i Våler, til Finansavisen.

– Vi kjøper befruktede rugeegg av produsenter, så leker vi høne. Når barna blir født, blir de sendt til produsenter som gir dem fôr, vann og husly, fortsetter han pedagogisk.

Nortura, som er et resultat av at Prior og Gilde slo seg sammen for snart ti år siden, har 37 ansatte på Våler og omsatte i fjor for 310 millioner kroner. Blant de ansatte finnes alt fra veterinærer til logistikkutdannede og mekanikere.

– Det viktigste for oss på klekkeriet, er timingen. Vi kan klekke 200.000 egg hver eneste dag. Uttaket i kvalitetssorteringen varierer, men et sted mellom 1 og 2 prosent tas ut fordi de kan ha skavanker og vil få problemer med å overleve, sier Sørlie som legger til:

2 SEKUNDER GAMMEL: Og fullstendig utslitt.

– Dette er starten på verdikjeden hvitt kjøtt i Norge. Hvis ikke vi fantes, ville det ikke vært noen Priorvarer å få kjøpt.

Sterilt



Vi befinner oss fortsatt i klekkeriet og er kledd i hvitt fra topp til tå. Forskjellen på oss og en åstedsgransker i Kripos er minimal. Ikke én bakterie må finne veien inn i lokalene, som tidvis lukter sterilt og tidvis svakt av egg, men likevel så langt unna burhøns-lukt det er mulig å komme.

NOEN TIMER GAMMEL: I morgen får det gule nøstet et nytt hjem.

– Det er sært det vi driver med; inkubasjonsteknikk. Vi må til utlandet for å lære, og vi i Norge er blitt veldig gode på dette. Vi har friske dyr med lav dødelighet. Salmonella og fugleinfluensa er ikke-eksisterende. Det blir mye vasking og renhold, og det er strengt å komme inn i produksjonslokalene, sier fabrikksjefen.

Rugemaskiner



Det tar 21 dager å klekke en kylling. Først legges eggene i en rugemaskin. Den leker høne, varmer opp eggene og snur dem hver time. I én maskin ligger det 56.700 egg. I 18 dager ligger de der.

– Så lurer vi på om egget er befruktet. Da gjennomlyser vi egget. Går lyset lett gjennom, er det ingen kylling. Er det mørkt, er det en kylling der. Vi måler også pulsslagene på kyllingene inne i egget for å kvalitetssikre at det faktisk er en kylling i egget.

Deretter blir eggene sortert og lagt i en klekkemaskin. Der ligger de i tre dager og klarer seg selv.

– Men de går ikke rundt her. Når de er én dag gamle sendes de videre. Da er det tusenvis av fluffy, små kyllinger som er klare til avreise.

– Hva skjer så?

– De gule dunballene blir hentet hver dag og levert til en slaktekyllingprodusent som gir disse kyllingene masse tender, love and care i 32-33 dager før de blir slaktet og bearbeidet til ulike kyllingprodukter.

Gullhøns



Mor og far til disse slaktekyllingene klekkes også av Nortura Samvirkekylling. Disse klekkes også som daggamle kyllinger på det som kalles foreldredyrsrugeriet. Disse kyllingene sendes til en oppavler som har dem i 18 uker. De blir fôret opp, kjønnsmodne og sendes deretter til en rugeeggprodusent som har disse hønene og hanene frem til de er rundt 60 uker gamle. I rugeegghuset parer de seg og legger egg som så sendes til slaktekylling­rugeriet. Når disse rugeegghønsene har gjort jobben, blir de til slutt slaktet som Prior Gullhøns.

– Hva med haner, blir de også til gullhøns?

Sørlie må tenke seg om. Det spørsmålet har han ikke fått før, men han forteller at en hane har et harem på rundt ti høner, så det er flest av sistnevnte.

Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura har dette å si om salg av høns i norske butikker:

– Når det gjelder verpehøns, er dette ikke noe salg fra oss. Det var en større debatt om dette i fjor, og da var vi med på en dugnad der vi tilbød frossen høne til handelen. Jeg vil tro at mesteparten av det vi produserte i fjor, er solgt. Når det gjelder gourmethøne, selger vi alt vi har! Den selges som frossen høne, og ofte som tilbudskampanjer. Den er ikke nødvendigvis å finne bestandig, men det meste av året kan kundene kjøpe høne.

– De eggene som gjennomlyses og ikke er befruktet, er det dem vi spiser til frokost?

– Nei, for hos oss blir de varmebehandlet og deretter blir de levert til produksjon av biogass. Når det gjelder de eggene du spiser til frokost, har det aldri vært en hane involvert, forteller Sørlie.

– Men hvorfor er noen frokostegg brune, mens de fleste er hvite?

– Fordi brune høner legger brune egg. Så enkelt er det, sier mannen som er sjef for anlegget som i realiteten er landets største høne.

Husdyr



Arkeologiske funn viser at høns ble holdt som husdyr i Norge i jernalderen for 2.500 år siden. I dag har vi rundt 3,6 millioner høner, og er selvforsynt med egg, så daværende landbruksminister Lars Sponheim hadde nesten rett da han sa «Hver mann sin høne» på Stortinget i 2004.

Verpehøna legger sitt første egg når hun er 19 uker gammel og verper nesten ett egg hver dag. Etter et drøyt år slaktes verpehøna fordi eggproduksjonen har begynt å avta.

Denne saken ble først publisert i Finansavisen