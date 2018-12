Nå satser han på boligkonseptet Living in a Box.

– Jeg vokste opp i en prestefamilie. Far var sogneprest, mor drev en alternativ klinikk. På skolen passet jeg ikke så godt inn og min far tok meg ut i niende klasse, sier Hakon Joachim Paulsen.

49-åringen er akupunktør, utdannet fra Tyskland, Sverige og Norge. Han åpnet sin første klinikk i Sarpsborg for 25 år siden. Siden da har han hatt mer enn 5000 pasienter på sine tilsammen 12 klinikker både lokalt i Østfold, men også i Oslo, Akershus og Spania – hvor han har hus og tilbringer mye av sin tid.

– Jeg kjøpte mine første utleieobjekter i 1995 og min første bygård tre år senere. Jeg fikk mye penger mellom hendene som ung gutt. Så brukte jeg for mye penger på landsteder, båter, motorsykler og biler.

Tapte alt på forsikringsmell

Sistnevnte ble skrevet om i landets største aviser da Paulsen krasjet sin Lamborghini. En vanskelig forsikringssak endte med at han ble oppsagt som forsikringskunde, noe som igjen førte til at han sto uten forsikring på eiendomsporteføljen. Det ga lånetrøbbel. Løsningen ble å søkte lån i en utenlands bank, et lån som senere viste seg å ikke være et reelt.

– Da jeg sto uten forsikring tapte jeg all egenkapital og mange millioner kroner ved et kjapt salg av min eiendomsportefølje. Jeg gikk heldigvis ikke konkurs.

Det hele endte også med en skattesak.

– Skatt øst bisto meg å gå gjennom min skjønnligning og det ble foretatt et vedtak om ti års tilbakebetaling. Det ga meg mulighet for arbeid igjen.

Det var da han traff sin redningsmann, advokat Lars R. Berg.

Sammen snudde de flere millioner kroner i minus til tilsvarende pluss i løpet av de fire neste årene.

Det komplette hjemmet er designet for å kunne flyttes dit du ønsker å bo. Foto: Living in a box

Gjeldsfri, og låner aldri

For å sitere Paulsen selv «har han drevet med mye rart». For eksempel har han vært i Sveits for å bistå ved salg av fritidseiendom til nordmenn i skiområdene.

– Etter at det europeiske markedet forandret seg, reiste jeg tilbake og tok over den vernede presteboligen i Sarpsborg, med god hjelp av min far. Rivningstillatelse ble skaffet, men lokalt ble dette en stor mediesak. Resultatet ble likevel bra, jeg solgte eiendommen videre til en utbygger som etablerte 16 av byens fineste leiligheter. I dag er jeg gjeldfri og har som prinsipp ikke å låne penger.

– Eiendomsutviklernes svar på Tesla

Nå er det konseptet Living in a Box som tar Paulsens tid. Dette er små, kompakte boenheter på mellom 20 og 40 kvadratmeter. Husene transporteres i ett stykke og trenger kun en kran for installasjon på tomten. Installasjon og kobling til vann, elektrisitet og kloakk skal ta mindre enn én dag. Og fundamentet er delvis integrert i konstruksjonen.

– Vi snakker eiendomsutviklernes svar på Tesla. Mobile hjem vil revolusjonere boligmarkedet. Dette er en hypermoderne måte å bo på hvor det er lading til både elsykkel og elbil utenfor. Det eneste som kreves, er en tomt. Husene blir produsert i Tallin og fraktet til Norge. Leveringstiden er på mellom seks og åtte uker, sier Paulsen. Han er agent, mens Kim Terje Olsen er deleier av firmaet Living in a Box. Han har rettigheter i Norge, Sverige og Danmark.

Slik ser det ut inni et box-hjem. Foto: Living in a box

Bolig for under millionen

De minste komplette boenhetene koster 695.000 kroner. De største 995.000 kroner. De kan også leases for 5.300 kroner per måned. Etter åtte år er boligen din.

– Hvem er typiske kunder?

– Her er det bare fantasien som setter grenser. Hoteller kan utvide med flere rom. Det samme kan fengsler. De kan brukes som kontor, hytte i inn- og utland, studentboliger og flere campingplasser har gitt tommel opp og sagt at de kan være interessert. Rorbuer likeså. Det er ikke alle som synes gamle planker og fiskegarn er det gjeveste som finnes. Dette vil tiltrekke seg en helt ny kundegruppe. Til nå har vi solgt mest til utbyggere.

Foto: Living in a box

I Stryn har Paulsen rettigheter på en tomt på 380 mål som er under utvikling. Det er klargjort for infrastruktur for 250 boenheter, hvor det reelt kan settes opp 50 boenheter. Paulsen har tro på at han vil lykkes.

– Har du selv en slik?

Paulsen rister på hodet, men bedyrer at det kommer.

– Jeg skal selv bo i en slik og stå for produktet. Living in a Box fyller et hull i boligmarkedet, sier Hakon Paulsen.

