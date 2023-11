DNB tror renta faller fram mot jul – i 2024

– Utsiktene for norsk økonomi er noe svakere nå enn vi la til grunn tidligere i høst, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Dette fører trolig også til at prisveksten – og lønnsveksten – vil falle noe raskere enn man tidligere trodde. Dermed tror de at den «hårfine balansen» for Norges Bank foran rentebeslutningen i desember vipper i retning av at de lar styringsrenta stå stille i desember. Samtidig påpeker DNB at det er svært usikkert.

– Om vi får rett, er rentetoppen også nådd her hjemme, før første rentekutt kommer mot julen 2024, skriver banken.