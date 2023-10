– Inflasjonsfaren er ikke over, men dette er gode nyheter. Dette tyder på at Norges Bank ikke hever renten mer, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til NTB.

Den konklusjonen støtter sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets. De mener både kjerneinflasjonen og totalindeksen ligger under det Norges Bank har lagt til grunn, mens andre tall siden renteøkningen i september har vært på nivå med sentralbankens forventninger

– Vi tror nå at det er mest sannsynlig at Norges Bank avventer snarere enn å øke i desember, skriver de i en analyse.

Totalindeksen for prisvekst falt fra 4,8 prosent i august til 3,3 prosent i september. Tolvmånedersveksten har ikke vært lavere på nesten to år.

– Endelig et tall som kan få Norges Bank til å avlyse den planlagte renteøkningen i desember, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i en kort kommentar.

Vedum glad

Det er femte måneden på rad at tolvmånedersveksten i KPI avtar, men sjelden har vi sett et så kraftig fall i tolvmånedersveksten fra en måned til den neste.

– Det er positivt nytt for bedrifter og norske husholdninger at prisveksten gikk videre ned fra august til september, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Han la fredag fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Der blir prisveksten anslått til å ligge på 3,8 prosent for året som helhet – altså 0,5 prosentpoeng over tirsdagens pristall.

– Høy prisvekst har gjort hverdagen krevende for mange. Vi er opptatt av trygg økonomisk styring, og tross en urolig tid forventer vi at prisveksten trolig skal falle videre i 2024, sier finansministeren.

Kjerneinflasjonen, som man får når man tar ut energipriser og justerer for avgiftsendringer, falt fra 6,3 til 5,7 prosent.

De fleste økonomer ventet fortsatt fall i prisveksten i september, men tirsdagens tall overgår forventningene til markedet og ikke minst Norges Bank, påpeker Marius Gonsholt Hov.

Toppen kan være nådd

Norges Bank varslet i september tydelig at det mest sannsynlig ville komme enda en renteøkning før året var omme, og siden har økonomer lagt til grunn at det er det som trolig kommer til på skje. Det ville betydd at styringsrenta skulle nå toppen på 4,5 prosent i desember – og en gjengs boliglånsrente på rundt 6 prosent.

Norges Banks styringsrente er blitt satt opp 13 ganger siden klatringen fra nullnivået for rundt to år siden startet. Får økonomene rett, topper sentralbankens rentebane nå på dagens nivå på 4,25 prosent.

Norges Bank har fatt i oppgave å innrette pengepolitikken slik at prisveksten over tid holder seg på 2 prosent. Det betyr at styringsrenta må opp for å dempe prisveksten når den i perioder holder seg over målet – og ned når prisveksten faller under.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i september.

Kraftig fall i matprisene

Det er spesielt prisutviklingen på strøm og mat som gjør at tolvmånedersveksten i KPI falt i september. Fra august til september falt prisene på elektrisitet inkludert nettleie 16,1 prosent. I fjor økte prisene 10,5 prosent i samme periode.

I september i år var prisene på elektrisitet inkludert nettleie 43,9 prosent lavere enn i september i fjor.

– Mye nedbør og vind, høy fyllingsgrad i magasinene og høy kraftproduksjon bidro til rimeligere strøm for norske husholdninger i september, spesielt på Øst- og Vestlandet, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Illustrasjonsfoto. Matvareprisene har gått ned. Foto: Terje Pedersen / NTB

Prisene på mat har steget med 7,7 prosent siste tolv måneder. Fra august til september falt matprisene med 1,5 prosent.

– Det er ikke uvanlig at prisen på fisk går ned i september, men et så kraftig prisfall fra en måned til en annen er ikke målt i KPI før. Priskampanjer på fiskeprodukter reflekteres nok i prisnedgangen som ble målt i september, sier Kristiansen i SSB.

Prisene på kjøtt falt 3,1 prosent sist måned, mens prisene på fisk og sjømat gikk ned 9,1 prosent.