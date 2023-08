– Et sterkt aksjemarked og en svakere krone bidro til å øke fondets markedsverdi målt i kroner. Fondet fikk i perioden en avkastning på 10,0 prosent, tilsvarende 1501 milliarder kroner. Fondets samlede avkastning var 0,23 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen, heter det i en nyhetsmelding tirsdag kveld fra Norges Bank Investment Management, som forvalter Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet.

– Aksjeinvesteringene til fondet opplevde et sterkt første halvår etter et svakt år i 2022. Aksjeinvesteringene fikk i perioden en avkastning på 13,7 prosent, skriver Norges Bank.

I 2022 gikk dondet 14,1 prosent i minus, tilsvarende 1637 milliarder kroner. Det gjorde fjoråret til det nest svakeste året i fondets historie målt i prosent, kun slått av finanskriseåret 2008.

Teknologiselskaper bidro til vekst

Ved utgangen av første halvår var markedsverdien på aksjeinvesteringene 10.901 milliarder kroner og utgjorde 71,3 prosent av fondets totale verdi.

Den sterkeste avkastningen hadde teknologi med en økning på 38,6 prosent.

De største enkeltinvesteringene til oljefondet er også i teknologiselskaper. Apple var per 30. juni den største enkeltinvesteringen, der fondet hadde en beholdning tilsvarende 359 milliarder kroner, fulgt av Microsoft med 333 milliarder kroner og Google-eier Alphabet med 174 milliarder kroner.

Verdien av investeringene i teknologiselskapene har økt kraftig det siste halvåret. Ved utgangen av 2022 var beholdningen i Apple på 219 milliarder kroner, beholdningen i Microsoft på 201 milliarder kroner og beholdningen i Alphabet på 112 milliarder kroner.

God avkastning

Det har også vært god avkastning i andre sektorer.

Investeringene i såkalte varige konsumvarer, som kan være blant annet biler, sykler eller møbler, hadde en økning på 20,7 prosent. Industriinvesteringene vokste med 15,0 prosent.

Energiselskapene fondet investerer i, hadde den svakeste avkastningen med en økning på 0,4 prosent.

Under referanseindeksen

I halvårsrapporten skriver Norges Bank at avkastningen likevel var 0,23 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen fra Finansdepartementet.

Investeringene i unotert eiendom og infrastruktur for fornybar energi bidro mest negativt til dette, skriver de videre.

Tangen tror det blir tøffere

Selv om oljefondet har vokst seg enormt stort siden de første investeringene i 1996, har direktør Nicolai Tangen den siste tiden advart mot at den eventyrlige veksten ikke kommer til å forsette i samme takt fremover.

– Vi må belage oss på at det blir litt tøffere, sa Tangen på et arrangement under Arendalsuka tirsdag, skriver Dagbladets Børsen.

La ut rapporten ved en feil

Norges Bank hadde opprinnelig planlagt å presentere halvårsrapporten under Arendalsuka klokka 9 onsdag formiddag.

Kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i Norges Bank Investment Management skriver i en SMS til NTB at rapporten ble lagt ut tirsdag kveld ved en feil.

– Vi beklager. Vi legger rapporten ut nå, og så blir det pressekonferanse i morgen som planlagt, skriver Aaltvedt.