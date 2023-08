Russiske rubler faller i verdi

Mandag kostet 1 amerikansk dollar 101 rubler i Russland, og verdien av den russiske valutaen er dermed svekket med 25 prosent siden årsskiftet. Verdien er nå lavere enn på 17 måneder.

Vestlige sanksjoner mot russisk olje- og gasseksport er en forklaring, sammen med synkende etterspørsel etter rubel i Russland.

President Vladimir Putins økonomiske rådgiver Maksim Oresjkin hevder slapp pengepolitikk også må ta skylden, og sier at sentralbanken har de nødvendige redskaper for å stabilisere situasjonen.

Innkjøpsstopp

Den russiske sentralbankens nestsjef Aleksej Zabotkin fastholdt fredag behovet for å opprettholde en flytende vekslingskurs fordi «det gjør økonomien i stand til effektivt å tilpasse seg stadig endrede ytre forhold».

Dagen før opplyste sentralbanken at de fram til årsskiftet ikke lenger vil kjøpe opp utenlandsk valuta på hjemmebane, for på den måten å styrke rubelen og redusere den russiske valutaens sårbarhet.

Russland er kjent for å selge utenlandsk valuta for å møte fallende olje- og gassinntekter, og for å kjøpe valuta når inntektene øker.

Mottiltak

Da vestlige land innførte sanksjoner etter fjorårets invasjon av Ukraina, falt verdien av rubel til 130 mot dollar. Sentralbanken innførte deretter raskt mottiltak, og i fjor sommer måtte man bare ut med 50–60 rubel for en dollar.

Ifølge Zabotkin har de vestlige sanksjonene ført til redusert import, noen som har bidratt til rubelens fall. Han avviser derimot at kapitalflukt fra Russland også er en årsak.

Tirsdag holder sentralbanken ekstraordinært møte for å diskutere styringsrenten, som ble hevet med 1 prosentpoeng til 8,5 prosent i forrige måned. Dette var den første hevingen siden september i fjor.

Bankens neste ordinære møte skulle etter planen først holdes 15. september.