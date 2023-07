Nytt rentehopp i USA – høyeste rente siden 2001

Etter rentehoppet onsdag ligger styringsrenta i intervallet 5,25 til 5,5 prosent. Hevingen er den ellevte på de siste tolv rentemøtene sentralbanken har hatt.

Inflasjonen er fallende og var i juni på 3 prosent, men sentralbanken peker likevel på høy prisvekst som årsak til rentehevingen. Målet er at den årlige prisveksten skal ligge på 2 prosent.

Det var på forhånd ventet at banken igjen ville løfte rentenivået. Etter at rentebeslutningen ble kjent, sa sentralbanksjef Jerome Powell på en pressekonferanse at det er en lang prosess å få inflasjonen ned til 2 prosent.

Et sentralt spørsmål etter onsdagens renteheving er om dette er den siste eller om det kommer flere senere i år. For tiden har USA svært lav arbeidsledighet.

– Økonomien har vokst i moderat fart, heter det i en uttalelse fra sentralbanken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Enkelte i sentralbanken har uttrykt bekymring for at tempoet i jobbveksten vil føre til at arbeidstakere vil kreve høyere lønn for å kompensere for to år med sterk prisvekst.

Store lønnsøkninger kan bidra til å opprettholde inflasjonen, advarer de.

Powell sier sentralbanken vil ta en rekke nye økonomiske data i betraktning i forkant av neste rentemøte i september. Uttalelsen tolkes som at sentralbanken vurderer om renta i september bør holdes uendret.