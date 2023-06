– Det er nå tegn til at norsk økonomi bremser opp. Det har vært en jevn vekst i store deler av 2022, men de siste månedene har vi sett en gradvis utflating fra måned til måned, og nå har vi en nedgang i april, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sesong- og prisjusterte tall fra nasjonalregnskapet-statistikken til SSB, viser at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge i april falt 0,4 prosent fra måneden før. Samtidig er veksten i mars revidert ned fra 0,5 prosent, til 0,2 prosent.

Nedgangen i april var bred. Husholdningenes konsum falt med 1,9 prosent. Varekonsumet har falt jevnt i lang tid og hadde en nedgang på 3,3 prosent i april. Det er uvanlig stort.

– Det kan være tegn til at inflasjonen og rentehevingene begynner å få effekt på husholdningenes disponible inntekt. Nedgangen i april kommer på områder i økonomien som påvirkes av endringer i husholdningenes kjøpekraft, sier Sletten.

Nedgang innen mat og drikke

Nedgangen i varekonsumet kom blant annet på mat og drikke, transport, møbler og husholdningsartikler.

Sletten påpeker også at påsken kom i sin helhet i april i år.

– Det innebærer litt uvanlige svingninger i den økonomiske utviklingen, sett i forhold til hva vi ser i vanlige måneder. Påskeeffekter korrigeres som del av vår sesongjusteringsrutine, men det er litt større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Sletten.

– Effekt vi har ventet på

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til E24 at man har ventet på at økonomien skal bremse opp.

– Særlig varekonsumet går ned, og det gjør at vi ser konturene av at kombinasjonen av høyere prisvekst og høyere renter gjør folk mer forsiktige. Det er en effekt vi har ventet på. Nå ser det ut til at den lenge ventede bremsen kommer, sier til E24.

I forrige uke kom SSB med nyheten om at prisene i Norge i mai var 6,7 prosent høyere enn samme måned i fjor. Det var høyere enn ventet og førte til at DNB Markets økte anslaget sitt til en renteheving på 0,5 prosentpoeng fra Norges Bank torsdag i neste uke.

– Dagens tall støtter ikke opp under en heving på 0,5 prosentpoeng, men konklusjonen står seg, sier Haugland.