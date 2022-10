Den europeiske sentralbanken hever renten

Det er den høyeste rentesatsen siden 2009, ifølge Reuters.

ESB har hevet renten tre ganger siden juli, fra et utgangspunkt på minus 0,5 prosent. Rentehevingen i juli var den første siden 2011.

ESB har hele tre nøkkelrenter og alle blir hevet med 0,75 prosentpoeng. Styringsrenten (renten på bankers innskudd til ESB over natten) vil fra 2. november være på 1,5 prosent. Utlånsrenten for lån over natten blir på 2,25 prosent mens den vanlige utlånsrenten er 2 prosent.

Sentralbanken viser til høy prisvekst, spesielt på energi og mat, og ønsker å presse inflasjonen ned mot målet, som er 2 prosent.

– Inflasjonen er fortsatt altfor høy og vil holde seg over målet i lengre tid, skriver banken. Inflasjonen i eurosonen var på 9,9 prosent i september.

Torsdagens renteheving var i tråd med forventningene. Men sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handlesbanken Capital Markets mener ESBs budskap når det gjelder framtidige rentehevinger er mindre tydelige enn ventet.

– Markedet ser ut til å ha vært rigget for en enda mer haukaktig beskjed i dag. Vi ser et fall i renten på toårig tyske statspapirer, som er særlig følsomme for nye signaler eller forventninger fra ESB. Euroen svekkes også mot dollar, sier han til Dagens Næringsliv.