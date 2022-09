Høyere inflasjon i USA enn ventet

Tallet er likevel et fall fra både toppmåneden juni (9,1 prosent) og juli (8,5).

Konsumprisene steg med 0,1 prosent fra juli til august, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Om man tar kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat og energi med sine svært svingende priser, er tallet 6,3 prosent, mot analytikernes forventning på 6,1 prosent.

Et kraftig fall i bensinprisene er blant de viktigste faktorene som fører til at prisstigningen bremser opp. I tillegg varsler supermarkedkjedene at økningen i matprisene potensielt kan avta på grunn av fallende priser for hvete og korn.

Inflasjonen er likevel langt unna sentralbanken Federal Reserves mål om 2 prosent inflasjon, og det ventes at banken neste uke vil øke styringsrenta til 3-3,25 prosent.