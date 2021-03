NHO: – Coronakrisen har gjort Norge fattigere

– Situasjonen er bedre, men den er ikke god.

Slik oppsummerer Dørum situasjonen overfor NTB nesten nøyaktig ett år etter at Norge stengte ned 12. mars i fjor.

En god del av NHOs medlemsbedrifter har startet opphentingen etter fjorårets bråstans, mens andre, som dagligvare- og trevarehandelen, gjorde det langt bedre enn forventet i 2020.

Brutalt

Men for flere næringer, deriblant overnatting og servering, persontransport og kultur, har krisen vært brutal.

– Coronapandemien har gitt en markant todeling av norsk næringsliv, konkluderer Dørum.

NHO anslår nå at verdiskapingen i perioden 2020-2023 vil ligge lavere enn tidligere anslått. Forskjellen vil utgjøre et varig tap tilsvarende 10 prosent av verdiskapingen i et normalår.

– Vi har jo ikke fasiten og vet ikke akkurat hvor stor differansen blir. Men det er veldig lite sannsynlig at vi kommer tilbake til førkrisebanen. Coronakrisen har gjort Norge fattigere, sier Dørum.

Ubehagelig lang

Fire av ti reiselivsbedrifter frykter konkurs, viser den siste medlemsundersøkelsen til NHO. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Den siste medlemsundersøkelsen til NHO, som ble offentliggjort onsdag, viser at bedriftene selv tror veien ut av coronakrisen kan bli ubehagelig lang.

Over halvparten opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordrer på grunn av coronapandemien.

Én av tre bedrifter, 32 prosent, tror ikke de vil være tilbake på det nivået de var på før coronakrisen inntraff, før tidligst ved utgangen av året.

To av ti bedrifter tror ikke det vil skje før til neste år, mens 7 prosent tror det vil ta enda mer tid og 2 prosent ikke tror de noen gang vil være tilbake.

Dramatisk fall

I 16 av 100 bedrifter har omsetningen falt med mer enn 75 prosent. Det er den høyeste andelen siden i juni i fjor.

Som tidligere er det tjenestenæringene som sliter mest, og det dramatiske omsetningsfallet har rammet fire av ti reiselivsbedrifter og hver fjerde bedrift i transportnæringen.

I de fleste andre bransjene forteller bare 0–2 prosent av bedriftene om en tilsvarende omsetningssvikt.

Nesten én av to bedrifter (18 prosent) rapporterer om betalingsvansker, og andelen som har gått til oppsigelser, stiger sakte, men sikkert. Også her sliter reiselivs- og transportnæringen mest. I de andre bransjene er gjennomsnittet 10 prosent.

41 prosent av reiselivsbedriftene frykter at de kommer til å gå konkurs før pandemien er over. Det er langt høyere enn gjennomsnittet på 14 prosent.