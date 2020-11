Oljeprisen stiger

Prisen på Nordsjøolje øker med 2 prosent til 40,51 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen stiger med 80 cent, tilsvarende 2,1 prosent, til 38,46 dollar fatet.

Ifølge bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute (API) minket råoljelagrene i forrige uke. Det var i strid med analytikernes prognoser, som sa at lagrene ville øke med 890.000 fat olje, melder Reuters.

Oljeprisen falt kraftig i forrige uke, og vurderingen er at den kan presses ytterligere som følge av at flere land i Vest-Europa innfører restriksjoner og nedstenginger for å håndtere coronapandemien.