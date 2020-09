Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har selv ledet arbeidet med å meisle ut partiprogrammet som skal sørge for valgseier neste høst. Forslaget legges fram fredag.

– Hvis vi skal kompensere for forventet bortfall av olje- og gassinntekter fram mot 2040, må vi doble. 50 prosent i 2030 er første skritt, sier Støre til NTB.

– De kommende årene trenger vi flere hundre tusen nye arbeidsplasser for å få hele folket i arbeid. Eksporten av varer og tjenester må opp, slår Ap fram i sitt programutkast.

En rekke ganger understrekes det at staten må og skal ta en langt større rolle i industrien hvis Ap får makt.

– Den aktive næringspolitikken skal gjenreises, heter det.

Investerer i møbler

For å illustrere industrisatsingen i programmet la Støre ut på en turné i Oslo og Innlandet torsdag.

Han startet dagen hos møbelprodusenten Vestre, som nå stikker spaden i jorda for å bygge «verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk» på Magnor i Innlandet.

Møbelfabrikken The Plus til 300 millioner kroner beskrives som den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Målet er at den skal bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon, en veiviser for hvordan nyindustrialisering og grønn omstilling kan gå hånd i hånd.

– Vi skal bygge bro mellom Greta Thunberg-generasjonen og industrien, sier Vestre-sjef Jan Christian Vestre til NTB.

Det er slike prosjekter Støre vil ha flere av. Mange flere.

Vestres møbelfabrikk viser at det er mulig å vokse med lavere klimaavtrykk, og at det er gjennom å satse på ny industri vi får ned utslippene, fremholder Ap-lederen.

– Det er ikke noe bedre sted for å lansere denne politikken enn her, sier Støre.

Slik skal Støre nå målet

Arbeiderpartiet trekker fram fornybare eksportnæringer som havvind, hydrogen og trevirke som næringer som kan vokse ut av olje- og gassindustrien og bli Norges nye levebrød.

Partiets mål er å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Det skal nås gjennom:

* Bransjevise avtaler mellom næringsliv, fagbevegelse og myndigheter som forplikter til å satse der eksportpotensial er størst.

* Industrielle partnerskap på myndighets- og bransjenivå med andre land og EU.

* Forenkling av virkemiddelapparatet som må bli enklere og lettere tilgjengelig.

* At eksportfremme blir en kjerneoppgave i utenrikstjenesten og forvaltningen.

Dystert bakteppe

Bakgrunnen for industrisatsingen er dystre eksporttall det siste tiåret.

Det norske handelsunderskuddet, med olje og gass holdt utenfor, har nemlig blitt større hvert eneste år siden 2010: Mens underskuddet var på 179 milliarder kroner i 2010, hadde det økt til 401 milliarder i fjor.

Og det er bred politisk enighet om at Norge må finne andre næringer enn olje og gass å tjene penger på i tiårene fremover.

– Det er ganske tilgjengelig å forstå at et land som går i underskudd, får et problem. Vi er på etterskudd i å få snudd dette, sier Støre.

Andre pilarer i Ap-satsingen er å føre en «ansvarlig skattepolitikk» og å «stå opp for EØS-avtalen», en avtale rødgrønne partnere som Senterpartiet og SV stadig angriper.

Arbeiderpartiet ønsker dessuten å «fornye og forsterke» den såkalte trepartsmodellen, nemlig samarbeidet mellom arbeidslivets parter, næringslivet og staten.