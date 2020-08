Historisk BNP-nedgang i Danmark

Det er den største kvartalsvise BNP-nedgangen siden Danmarks Statistik begynte å føre oversikten kvartalsvis på starten av 1990-tallet.

Hovedårsaken er coronautbruddet og den medførende nedstengningen av samfunnet.

– Det er ingen tvil om at dagens BNP-tall for andre kvartal skriver seg rett inn i historiebøkene. Et BNP-fall på 7,4 prosent på ett enkelt kvartal er uhyre voldsomt og noe vi aldri tidligere har sett i fredstid, sier sjeføkonom Tore Stramer i næringslivsorganisasjonen Danske Erhverv.

Danmark har nå i to kvartaler på rad hatt nedgang i BNP, og landet er dermed inne i en teknisk resesjon for første gang siden finanskrisen i 2009, ifølge Stramer.

Danmark Statistiks BNP-tall er imidlertid foreløpig og blir løpende revidert i takt med flere tall om den økonomiske utviklingen.

Tidligere har tallene blitt betydelig revidert flere år i etterkant.