Overraskende handelsvekst for Kina

Etter en nedgang på 16,7 prosent i importen i mai, antyder tallene at økonomien har begynt opphentingen etter koronakrisen. Fra USA økte importen med 10,6 prosent i årets sjette måned.

Den samlede eksporten havnet også så vidt på plussiden med en økning på 0,5 prosent, mens Bloomberg ventet en nedgang på 2 prosent. I mai var nedgangen i den utgående handelen på 3,3 prosent.

Mindre overskudd

Til sammen fikk Kina et handelsoverskudd på 46,2 milliarder dollar eller rundt 417 milliarder kroner. Den økte importen gjør at handelsbalansen gikk noe ned fra 62,9 milliarder dollar i mai. Handelen med USA ga Kina et overskudd på 29,4 milliarder dollar forrige måned.

Til tross for den økte handelen advarer kinesiske tjenestemenn mot fortsatt motvind for økonomien som en følge av covid-19-pandemien.

– Den eksterne situasjonen er verre og mer komplisert nå, sier talsmann Li Kuiwen i det kinesiske tollvesenet, som utarbeider handelsstatistikken. Han sier pandemien fører verdensøkonomien inn i en dyp resesjon med mindre handel og reduserte investeringer.

Kraftig vekt i kjøttimporten

Ser man årets seks første måneder under ett, har importen falt med 7,1 prosent, mens eksporten er redusert med 6,2 prosent.

For øvrig økte kjøttimporten med hele 73,5 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Det settes i sammenheng med at afrikansk svinepest har ført til kollaps i Kinas produksjon av svinekjøtt.