Amerikansk økonomi krympet med 5 prosent

Nedgangen er den største siden BNP falt med 8,4 prosent i fjerde kvartal i 2008.

Denne nedgangen kommer til tross for at nedstengningene i forbindelse med coronapandemien først skjedde i midten mars, og økonomien var åpen i mesteparten av perioden. Det ventes et mye verre fall i andre kvartal, der økonomer spår et fall på omkring 30 prosent.

USA er hardt rammet av coronapandemien, med over 2,4 millioner smittede og 125.000 døde.