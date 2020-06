Brasil kutter renta til rekordlavt nivå

Etter det markante kuttet ligger styringsrenten i Brasil, den såkalte Selic-renten, på 2,25 prosent. Det er åttende gang på rad at renten kuttes i Brasil.

I begrunnelsen for kuttet skriver banken at retningen den brasilianske økonomien har tatt som følge av coronapandemien fører til behov for ekstraordinære økonomiske virkemidler.

Verdensbanken har varslet at Brasils økonomi vil krympe med 8 prosent i 2020 på grunn av virusutbruddet, noe som også vil være ny rekord for Latin-Amerikas største økonomi.

Landet er nå verdens nest hardest rammede av pandemien etter USA, med over 960.000 påvist smittede og mer enn 46.000 døde som følge av covid-19. Landet har gjennomført lite testing, så det er en utbredt oppfatning at disse tallene ligger langt under de reelle smitte- og dødstallene.