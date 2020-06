Antyder fall på over 8 prosent i Italias økonomi

Italia, som har eurosonens tredje største økonomi, ligger dermed an til den verste resesjonen siden andre verdenskrig. Store deler av det italienske samfunnslivet var stengt i mer enn to måneder for å forsøke å dempe coronavirusets herjinger.

Det italienske statistikkbyrået Istat regner imidlertid med et oppsving neste år på 4,6 prosent. Men de advarer om at anslagene er usikre.

Andre har malt et enda mørkere bilde av Italias økonomi. Sentralbanken har anslått et fall i bruttonasjonalproduktet på mellom 9,2 og 13,1 prosent, mens EU-kommisjonen regner med et fall på 9,5 prosent.

Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er enda mer pessimistisk, og regner med en nedgang på 14 prosent.