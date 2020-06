Isfront mellom Australia og Kina

Kina var raskt ute med å advare Australia om at det ville få konsekvenser for det bilaterale forholdet da Australia i april gikk i bresjen for en internasjonal coronagransking. Australia lot ikke det stanse dem, og gikk videre med kravet der en koalisjon av 120 stater under ledelse av EU og Australia ba om en uavhengig gransking av utbruddet av coronaviruset.

Etter det har ikke kinesiske myndigheter svart på henvendelser fra Australia. Den australske næringsministeren Simon Birmingham har i flere uker forsøkt å få kontakt med sin motpart i Kina, men opplever å bli fullstendig ignorert.

– Dessverre er forespørslene våre om en samtale hittil blitt møtt på en negativ måte. Det er skuffende, sier Birmingham til ABC News mandag.

Stanser import

Kina er Australias største eksportmarked, og 30 prosent av eksportverdiene går normalt dit.

Kina har nå i praksis stanset all import av australsk byggkorn ved å innføre toll på over 80 prosent av avlingene. Samtidig har kinesiske myndigheter beskyldt Australia for å bryte reglene i Verdens handelsorganisasjon (WHO) og for å dumpe bygg på det kinesiske markedet.

Kina har også forbudt import av storfekjøtt fra Australias fire største slakterier på grunn av uenighet om merking av produktene.

Kina benekter at det har med granskningskravet å gjøre.

Før helga ba Kina innbyggere om ikke å besøke Australia eller studere der og begrunnet reiserådet med at de risikerer å bli diskriminert og utsatt for rasistisk vold.

Kinesisk avis svarer

I helga kom det mye kritikk fra australsk hold mot rasismepåstandene, men den kinesiske engelskspråklige avisa Global Times slår i en artikkel mandag kraftig tilbake mot dette.

– Til og med de australske mediene har gjentatte ganger rapportert historier om kinesisk-australske eller asiat-australske personer som har opplevd økning i rasistiske angrep over hele landet under pandemien, og de gjeldende australske lovene er ikke nok til å beskytte ofrene, heter det i saken fra avisen.

Global Times er ikke noe offisielt partiorgan, men det som meldes der antas å reflektere den kinesiske regjeringens vurderinger. Avisen advarer om at tap av turisme i forholdet til Kina bare er «toppen av isfjellet» i krangelen mellom Australia og Kina.

Tross de tilsynelatende følgene for forholdet til Kina, ser det ut til at australierne støtter politikernes avgjørelser om å ikke la seg diktere av Kina. Ifølge Reuters viser en meningsmåling i avisen i The Australian mandag at 79 prosent av befolkningen fremdeles støtter det australske krevet om en gransking av coronavirusutbruddet.