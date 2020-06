1,9 millioner nye arbeidsledige i USA

Inkludert permitterte er det totalt 42 millioner som har søkt om arbeidsledighetstrygd siden midten av mars måned. Imidlertid har en del permitteringer blitt trukket tilbake, og det viser seg også at enkelte har søkt flere ganger på grunn av treig saksbehandling.

Det er imidlertid 249.000 færre som har søkt om arbeidsledighetstrygd den siste uka enn i uka før, som kan være et tegn på at den store veksten i antall arbeidsledige er i ferd med å falle av.

Fredag slippes amerikanske myndigheters rapport om arbeidsmarkedet i mai. Den ventes å vise at åtte millioner arbeidsplasser gikk tapt i løpet av måneden, og at den totale arbeidsledigheten steg fra 14,7 prosent til 19,8. Om dette stemmer, betyr det at nesten 30 millioner mennesker har mistet jobben siden virusutbruddet tilspisset seg i mars, og at arbeidsledigheten er på sitt høyeste nivå siden begynnelsen av 1930-tallet.

Torsdagens tall påvirkes ikke av opptøyene i amerikanske byer etter George Floyds dødsfall, som har tvunget mange bedrifter til å stenge dørene.