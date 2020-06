Nedgang i Australias økonomi øker frykten for resesjon

Det viser tall fra landets statistikkbyrå ABS.

Nedgangen øker sjansene for at Australia styrer mot den første tekniske resesjonen på 30 år. For de økonomiske følgene av coronakrisen kommer til syne for fullt i neste kvartal, melder ABC News.

En resesjon er regnet som en svekkelse av BNP i to etterfølgende kvartal.

Selv før coronakrisen lammet økonomien var landets økonomiske vekst svak, påpeker ABS.