Den norske krona styrker seg

Den norske valutaen var den som styrket seg mest av alle ledende valutaer som nyhetsbyrået Bloomberg følger, skriver Dagens Næringsliv. Mot euro styrket krona seg fra 10,90 til 10,68 og mot dollar fra 10.00 til 9,56.

På det verste under coronakrisen var eurokursen over 13 kroner og prisen på en dollar over 12, skriver E24.

Norges Bank har gjort store oppkjøp av norske kroner, noe DNB Markets sier at flere har lagt merke til. De viser også til at oppfatningen av risiko i finansmarkedet er redusert etter coronakrisen og at oljeprisen er på vei opp.

– Det bidrar til å forklare oppgangen i kronekursen i det siste, sammen med at Norges Bank kjøper mer kroner når man veksler fra oljefondet til å dekke underskuddet på statsbudsjettet, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management til E24.

Foruten amerikanske dollar var det japanske yen og sveitsiske franc som gjorde det dårligst mot norske kroner den siste uken. Alle falt mellom 4 og 6 prosent.