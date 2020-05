Den britiske regjeringen tok opp rekordlån i april

Ifølge Storbritannias statistiske byrå (ONS) plusset regjeringen på 62,1 milliarder pund, som tilsvarer 760 milliarder kroner, på landets budsjettunderskudd, melder BBC.

Det høye tallet kommer etter tiltak for å forhindre tap av arbeidsplasser som følge av coronavirusutbruddet.

Mange analytikere hadde på forhånd spådd at myndighetene ville måtte låne 30,7 milliarder pund, rundt 375 milliarder kroner, men det faktiske tallet var over dobbelt så stort. Finansminister Rishi Sunak sier at regjeringens klare prioritering den siste måneden har vært å støtte mennesker, arbeidsplasser og bedrifter gjennom krisen.

– Hvis vi ikke hadde gitt denne støtten, ville flere levebrødet til mange personer være i faresonen, og de økonomiske kostnadene ville vært mye verre, sier han til Sky News.

I mars, før coronapandemien brøt ut for alvor i Storbritannia, lånte den britiske regjeringen 14,7 milliarder pund, rundt 180 milliarder kroner.