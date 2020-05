Storbritannia presenterer nytt tollregime

– For første gang på 50 år kan vi lage våre egne tollregler, skreddersydd for den britiske økonomien. Reglene skal tjene forbrukerne ved å redusere papirmølla og kutte kostnader på tusenvis av ting vi bruker daglig, sier handelsminister Liz Truss.

Det blir et enklere regelverk med lavere tollsatser enn EUs fellessatser, heter det i en pressemelding fra den britiske regjeringen.

Målet er å fjerne unødvendige handelsbarrierer og legge til rette for at britiske bedrifter kan konkurrere internasjonalt, mens forbrukerne skal få bedre utvalg. Ett av skrittene som gjøres, er å fjerne «irriterende toll», alle varer som har en tollsats på under 2 prosent, og runde ned satsene til et knippe standardsatser.

Tollen fjernes helt på en rekke varer. Regelverket britene kaller «global tariff», skal sørge for at 60 prosent av importen skal være avgiftsfrie, enten basert på regelverket til Verdens handelsorganisasjon eller eksisterende avtaler med foretrukne handelspartnere.

Det skal fortsatt være toll på områder britene mener er viktige for å beskytte egen produksjon. Det gjelder blant annet landbruk, fiske og bilindustrien.