Kina innfører 80 prosent toll på australsk bygg

Handelsdepartementet i Beijing har beskyldt Australia for drive med dumping av prisene på bygg og for ulovlige subsidier og har fra tirsdag derfor lagt 80,5 prosent toll på import av bygg fra landet de neste fem årene. Landbruksminister David Littleproud sier han er skuffet over Kinas reaksjon og vurderer å klage vedtaket inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Bygg er blant Australias tre viktigste eksportvarer fra landbruket til Kina, men påslaget på 80,5 prosent toll vil trolig fjerne produktet fra kinesiske hyller, skriver rikskringkasteren ABC News. I et normalår vil Australia selge bygg til Kina for om lag 100 milliarder kroner, men på grunn av tørke var eksporten i fjor snaut 4 milliarder kroner.

Australia har stått i spissen for et forslag i Verdens helseorganisasjon (WHO) om en uavhengig internasjonal gransking av årsaken til og spredningen av det nye coronaviruset. Dette forslaget skal etter planen tas opp til avstemming under det nettbaserte årsmøtet i WHO tirsdag.

Kina har stilt seg svært negativ til hele granskingen og til Australias lederrolle. Allerede er det innført en utestengelse av australsk storfekjøtt til kinesiske markeder, noe som har rammet fire store slakteribedrifter.

Kinas handelsdepartement sier i sin begrunnelse for å innføre den massive tollen på bygg at det gjøres av hensyn til deres egen innlandsproduksjon som har lidd betydelige tap som følge av den australske prispolitikken.

– Australia tror ikke at den kinesiske beslutningen lar seg rettferdiggjøre med henvisning til anti-dumpingregler. Vi vil, uansett om vi forfølger saken i WTO eller ei, fortsette å drive lobbyvirksomhet i Beijing for dette, sier Littleproud.