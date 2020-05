Overraskende stor vekst for Kinas industri

Siden det var i Kina coronapandemien begynte, var det også her økonomien først ble hardt rammet.

Den økonomiske aktiviteten nærmest kollapset i februar, og industriproduksjonen falt 13,5 prosent i årets to første måneder sett under ett.

Men aktiviteten har tilsynelatende tatt seg raskt opp igjen i landets enorme antall fabrikker. I april var industriproduksjonen 3,9 prosent høyere enn i samme måned i fjor, ifølge offisielle tall som ble lagt fram fredag.

Brenner mer kull

Oppgangen var kraftigere enn økonomer hadde ventet på forhånd, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg. Et utvalg analytikere hadde spådd at industriproduksjonen i april ville vokse 1,5 prosent.

Beregninger av Kinas kullforbruk og klimautslipp tyder også på at situasjonen i industrisektoren var i ferd med å normalisere seg allerede i starten av april. Flere store kraftselskaper hadde da et forbruk av kull som var nær normale nivåer , ifølge Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea).

Svekket handelsnæring

Men selv om fabrikkene har fått opp dampen i verdens største industrinasjon, har andre deler av økonomien fortsatt problemer.

Detaljhandelen falt 7,5 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge myndighetenes tall.

Dette var ikke like dramatisk som nedgangen på 19 prosent i første kvartal – men svakere enn analytikerne hadde ventet.

Forsiktige forbrukere

– Tallene er i tråd med den generelle trenden som viser at tilbudet er sterkere enn etterspørselen. Og at den økonomiske innhentingen i hovedsak er drevet av tilbudet, sier Larry Hu fra finansselskapet Macquarie Group til nyhetsbyrået AFP.

Utviklingen for varehandelen tyder på at kinesiske forbrukere fortsatt er forsiktige, selv om coronaviruset tilsynelatende nærmest er nedkjempet i landet.

Én måned er gått siden sist det ble registrert et coronadødsfall i Kina. Selv om det har vært noen nye, mindre utbrudd i det siste, blir færre enn hundre mennesker i landet behandlet for covid-19, ifølge myndighetene.

Samtidig er det fortsatt risiko for nye smittebølger, og en rekke kinesiske smitteverntiltak er fortsatt gjeldende.