Fem kullselskaper ekskludert fra oljefondet

– Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene Sasol Ltd, RWE AG, Glencore PLC, AGL Energy Ltd og Anglo American PLC etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet, opplyser Norges Bank.

Regjeringen strammet i fjor høst inn reglene for oljefondets investeringer i kullselskaper, og utelukkelsene er basert på de nye absolutte kravene til kullselskaper.

– Det er første gang disse tersklene i kullkriteriet kommer til anvendelse, heter det i kunngjøringen.

I tillegg er fire selskaper satt under observasjon. Begrunnelsen er at kullkriteriet også krever at oljefondet vurderer selskapenes framtidige planer knyttet til kullproduksjon.

I fjor solgte fondet seg ned i 16 selskaper hvor kull utgjør en relevant del av kraftproduksjonen. Samtidig kvittet fondet seg med aksjer i tolv selskaper hvor kullutvinningen utgjør en «relevant del av selskapets virksomhet».