Liten oppgang for oljeprisen etter saudiarabisk kutt

For å presse opp den lave oljeprisen har energidepartementet i Riyadh bedt det statlige oljeselskapet Aramco i Saudi-Arabia om å gjennomføre enda et frivillig produksjonskutt, denne gangen på 1 million fat per dag. Etter at dette ble kjent mandag, åpnet børshandelen i Asia marginalt opp 0,1 til 0,2 prosent tirsdag morgen.

Oljeprisene økte noe, opp 1,37 prosent til 24,47 dollar fatet for amerikansk råolje, for levering i juni, og opp 0,71 prosent til 29,84 dollar fatet for nordsjøolje med levering i juli.

Begge disse prisene hadde imidlertid falt mandag etter å ha tatt seg opp før helga.

Analytikere påpeker at avgjørelsen fra verdens største oljeeksportør om å redusere produksjonen til 7,5 millioner fat olje om dagen, ser ut til å ha hatt en viss effekt.

Ifølge ANZ Bank er dette det laveste produksjonsnivået Saudi-Arabia har vært på siden midten av 2002.

Inspirert av Saudi-Arabias kutt har Kuwait kunngjort produksjonskutt på ytterligere 80.000 fat per dag, mens De forente arabiske emirater vil kutte 100.000 fat olje per dag.

I et notat uttrykker imidlertid ANZ tvil om gjennomføringsevnen hos statene og mulighet for å fortsette med kutt på et slikt nivå over lengre tid.