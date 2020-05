Oljeprisen fortsetter å stige

Kontraktene for amerikansk lettolje i juni gikk opp hele 10,3 prosent og ble omsatt for 22,49 dollar fatet da handelsdagen gikk mot slutten i Asia. Nordsjøolje for levering i juli ble solgt for 29,14 dollar fatet, en oppgang på 7,1 prosent.

– Vi ser at de underliggende faktorene for olje endelig har begynt å bedre seg. På tilbudssiden har det begynt å gå raskt nedover, og etterspørselen viser tidlige tegn til bedring, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp.