Kongressen har godkjent ny krisepakke i USA

Krisepakken er på 484 milliarder dollar og skal blant annet brukes til å finansiere sykehus og til økt testing for coronavirus. I tillegg er 320 milliarder øremerket et låneprogram for små og mellomstore bedrifter.

Pakken var allerede godkjent av Senatet og går nå videre til president Donald Trump som ventes å signere den.

Torsdag hyllet han vedtaket på sin daglige pressebrifing i Det hvite hus torsdag.

– I en tid hvor mange amerikanere møter betydelige økonomiske utfordringer, vil dette vedtaket hjelpe små bedrifter til å holde millioner av ansatte på lønningslisten, sa han.

Krisepakken ble vedtatt med 388 mot 5 stemmer.