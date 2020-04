Kraftig prisfall på nordsjøolje

Prisen på nordsjøolje av Brent-kvalitet økte knapt 1 prosent like etter børsåpning i Asia natt til onsdag norsk tid og kostet da 19,52 dollar fatet. Siden falt prisen kraftig.

Ved 7-tiden kostet et fat nordsjøolje 16,20 dollar. Nedgangen gjennom dagen i Asia var på rundt 17 prosent. På det laveste var prisen nede på 15,98 dollar fatet, det laveste nivået siden 1999, skriver FT.

Det er andre dag på rad at nordsjøoljen kostet under 20 dollar fatet.

Prisen på amerikansk lettolje gikk under 10 dollar fatet, men steg igjen. Ved 7-tiden lå den på 10,68 dollar fatet, en nedgang på 7,69 prosent siden handelen startet i Asia onsdag.

Situasjonen var langt mer dramatisk mandag. Da kollapset prisen på amerikansk råolje for levering i mai. Prisen var på det laveste minus 40 dollar per fat. I USA er flere store oljelagre i ferd med å fylles opp, noe som var årsaken til priskollapsen. I prinsippet var oljehandlere villige til å betale kjøpere for å overta olje av denne typen olje for levering.

Nordsjøolje er ikke like utsatt for lagringsproblemet. Men hvis overproduksjonen fortsetter, kan det til slutt bli mangel på lagerkapasitet også på verdensbasis, forklarte analytiker Ed Morse i Citigroup tirsdag.

Stor produksjon og lav etterspørsel som følge ekstreme tiltak mot coronapandemien i en lang rekke land, er hovedårsaken til de lave oljeprisene.