Olje for under 15 dollar fatet i USA

Prisen på olje av typen West Texas Intermediate (WTI) er dermed den laveste på over 20 år.

Det lave prisnivået skyldes i utgangspunktet svekket etterspørsel som følge av coronakrisen. Siden salget går tråere, blir mye olje i stedet plassert i store lagre rundt om i verden. Årsaken til priskollapsen mandag er at flere oljelagre i USA er i ferd med å fylles opp.

– Bekymringen øker for at lagre i USA vil gå tom for kapasitet, heter det i en analyse fra den australske banken ANZ.

Siden kapasitetsproblemet er størst ved de amerikanske lagrene, er ikke prisen på nordsjøolje like sterkt berørt. Den hadde mandag falt rundt 3 prosent til 27 dollar fatet.

Prisforskjellen mellom nordsjøolje og amerikansk lettolje er dermed mye større enn normalt.

I forrige måned ble oljeprisfallet forsterket av at Saudi-Arabia og Russland ikke ble enige om forlengelse av en avtale om produksjonskutt.

Opec-landene, Russland og andre oljeproduserende land ble til slutt enige om en ny avtale for halvannen uke siden. Men det ventes ikke at den blir effektiv nok til å motvirke effekten av coronakrisen.

– Det har ikke tatt markedet lang tid å skjønne at Opec pluss-avtalen i sin nåværende form ikke vil være nok til å skape balanse i oljemarkedet, sier Stephen Innes fra selskapet AxiCorp.