IMF: Afrikas største økonomiske fall på 50 år

Regionens økonomi kommer til å krympe med 1,6 prosent i år, ifølge IMFs prognose.

– Muligheten for at veksten kan trekke seg ytterligere sammen er fortsatt høy, sier Abebe Aemro Selassie, IMFs leder for afrikansk utvikling.

– Ingen land kommer til å slippe unna. Denne krisen er uten sidestykke og krever kraftig og besluttsom støtte fra verdenssamfunnet, sier han.

IMF skal gi 115 milliarder kroner til finansieringstiltak og gjeldslette til 32 land sør for Sahara som allerede har bedt om hjelp, opplyser han.