Norske oljeinvesteringer vil nær halveres mot 2022

Rystad Energy har gått gjennom prosjektene på norsk sokkel, skriver VG.

Gjennomgangen viser at investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel ligger an til å bli redusert med 56–72 milliarder kroner (38-49 prosent) i 2022, sammenlignet med investeringsnivået i 2019.

Mellom 27 og 43 milliarder kroner av nedgangen er en konsekvens av coronakrisen, sammenlignet med investeringsplaner før krisen.

– Må stålsette oss

– Studien baserer seg på informasjon fra operatørene på norsk sokkel, som viser kostnadskutt i størrelsesorden 25 prosent, sier leder Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i Stavanger.

Verst går det utover bygging av plattformer, hvor markedet vil falle med opp mot 70 prosent i 2022, sammenlignet med 2019-nivå.

– Jeg er redd for at det Stavanger opplevde i 2015, bare er småtteri mot det vi må stålsette oss mot nå, sier styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass.

Foreslår skatteutsettelse

De har utarbeidet et forslag for å holde hjulene i gang i oljesektoren, som går ut på at staten dekker om lag 90 prosent av alle investeringer på norsk sokkel. NTB har tidligere omtalt forslaget, der det heter følgende:

– Oljeselskapene betaler samme beløp i skatt til staten, men på et annet tidspunkt. I stedet for å vente seks år på å få skattefradraget, får oljeselskapene skattefradrag samme år som investeringene foretas.

Bjørkmann sier til VG at skatteutsettelsen bør gjennomføres i løpet av et par uker.

Forslaget vil bli lagt på bordet i Stortinget og har allerede støtte fra Frp.