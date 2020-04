IMF spår verste økonomiske nedtur siden 1930-tallet

Den globale økonomien ligger an til å gå på sin kraftigste smell siden den store depresjonen på 1930-tallet, advarer Det internasjonale pengefondet (IMF) i sitt oppdaterte økonomiske utsyn.

IMFs nye anslag er at global BNP vil falle med 3 prosent i 2020.

Tallet er nedjustert med hele 6,3 prosentpoeng fra forrige prognose, som ble lagt fram i januar. Coronaviruset ble allerede da sett på som en risiko, men hadde ennå ikke rammet verdensøkonomien for fullt.

Den store nedstengningen

Det er de drastiske tiltakene for å bremse spredningen av coronaviruset som er forklaringen på nedturen. Portforbud, nedstengning av virksomheter og reiserestriksjoner har ført til et dramatisk fall i den økonomiske aktiviteten verden rundt.

– Dette er en krise som savner sidestykke, sa IMFs sjeføkonom Gita Gopinath da hun la fram tallene.

Hun kaller situasjonen en «stor nedstengning» der reiseliv og underholdning brått rives vekk, og der investeringer og pengestrømmer stopper opp. Og ingen land spares, påpeker Gopinath.

IMF venter likevel at utviklingen vil snu i 2021 og spår da en global vekst på 5,8 prosent.

Venter kraftig norsk nedtur

IMF har også lagt fram oppdaterte prognoser for Norge.

Pengefondet anslår at Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) vil krympe med 6,3 prosent i 2020, men deretter vokse med 2,9 prosent i 2021.

Samtidig ser IMF for seg at arbeidsledigheten i Norge vil øke til 13 prosent i år, for så å falle til 7 prosent neste år.

Tallene er enda dystrere enn prognosene som ble lagt fram av NHO like før påske.

NHOs anslag var da at norsk BNP ville krympe med 5,5 prosent i år, mens arbeidsledigheten ville holde seg lavere enn IMFs anslag.

Kan bli verre

Pengefondet tar samtidig forbehold om at usikkerheten rundt prognosene er stor. Og risikoen er spesielt stor for at utviklingen skal bli verre enn IMF ser for seg nå.

– Det er noe av det mest skremmende i denne rapporten, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Han forklarer at IMF i likhet med NHO har lagt til grunn at coronaviruset vil ramme økonomien hardest i annet kvartal, og at veksten vil ta seg opp igjen i tredje og fjerde kvartal etter hvert som myndighetene begynner å lempe på smitteverntiltakene og komme i gang med tiltak for å stimulere til økt aktivitet.

Problemet oppstår hvis coronapandemien varer lenger enn forutsett, eller hvis den plutselig kommer tilbake igjen etter først å ha ebbet av.

– Da får du enda styggere tall. Og dette er allerede i utgangspunktet det verste tilbakeslaget vi har sett i verden siden 30-tallet, sier Dørum til NTB.