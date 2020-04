Frankrike venter 8 prosents nedgang i økonomien

Le Maire har tidlige anslått at brutto nasjonalprodukt ville krympe med 6 prosent i år, basert på at landet i praksis skulle være stengt i en måned. Justeringen kommer etter at president Emmanuel Macron sa at de strenge tiltakene forlenges med en måned.

Finansministeren sier et revidert budsjettframlegg denne uken vil ta hensyn til den nye prognosen.