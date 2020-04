Oljeprisen ligger nå på sitt laveste nivå siden 2003: mandag morgen omsatte Nordsjøolje for 23,5 dollar fatet. Siden nyttår har oljeprisen falt med 65 prosent, skriver Dagens Næringsliv. Stupet i oljeprisen skyldes delvis priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, og delvis coronaviruset som har spredt seg over hele kloden.

Nadia Martin Wiggen er oljeanalytiker i Pareto Securities. Hun sier til ABC Nyheter at noen land selger med tap, men at Norge ikke er blant disse.

– Canada selger med tap, særlig fordi de eksporterer olje til USA og må betale for å frakte det inn med tog. Det har også vært en negativ pris på omsetting av bestemte typer olje i USA.

Når det kommer til hvilke kostnader disse negative oljeprisene vil ha å si for produsenter, mener Wiggen det avhenger av hvorvidt man ser på hele produksjonsforløpet til fatet.

– Slik oljeprisene er akkurat nå, så selger ikke de norske selskapene med tap, understreker hun.

– Tar vi for eksempel Aker BP så er driftskostnadene på syv til åtte dollar per fat for all norsk oljeproduksjon, og Johan Sverdrup-oljen koster to dollar. Derfor fortsetter Aker BP å tjene penger på oljen sin.

Derfor vil norske selskaper overleve



23,5 dollar fatet til tross - Wiggen tror ikke vi har nådd bunnen riktig ennå.

– Vi tror på en gjennomsnittspris på 18 dollar fatet i andre kvartal, og den vil sannsynligvis synke så langt ned som ti dollar per fat. Det vil kunne skje i løpet av de kommende ukene, og det skyldes at det er en overforsyning i markedet akkurat nå, sier hun før hun fortsetter:

– Men vi tror ikke det vil holde seg på ti dollar. Og selv om det vil bli solgt noen fat med tap, så handler det om gjennomsnittet. Selv med en gjennomsnittspris på 18 dollar i andre kvartal så spår vi at den vil komme til å gå opp til 25 i tredje kvartal og deretter opp til 50 dollar i snitt per fat for neste år.

Oljeproduksjonen i Nordsjøen kan komme under press med de lave oljeprisene. På bildet ser vi Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen som ble åpnet i januar i år. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Wiggen sier til ABC Nyheter at hun forventer at norske oljeselskaper vil overleve.

– Vi ser enorme verdier i selskapene sammenliknet med aksjeprisene, og de har allerede igangsatt en rekke tiltak for å spare penger. De kutter ned på sentrale utgifter, hvilket betyr at unødig feltarbeid ikke vil finne sted i nærmeste fremtid. Det samme gjelder utbygging av nye oljefelt med mindre det er høyst nødvendig.

Andre tiltak som ifølge Wiggen vil sikre fortsatt drift i norske oljeselskaper, er begrensning av gjenkjøp av aksjer og begrense utbyttet.

– Disse tiltakene vil sikre at selskapene overlever, selv om oljeprisen skulle synke ned til ti dollar fatet. Når så oljeprisene stiger igjen, kan de gradvis kutte ned på tiltakene og få ting mer tilbake til det normale.

Krise for Canada



På spørsmål om hvilke land som foreløpig lider mest, svarer Wiggen – som selv er kanadisk – at situasjonen er en katastrofe for Canada og hun er usikker på om kanadiske selskap vil kunne klare å komme seg igjen når dette er over.

Nadia Martin Wiggen mener vi vil se sterkere oljepriser så snart det verste av krisen er overstått. Foto: Pareto Securities

I USA vil flere mindre selskaper bli tvunget til å stenge og vil ifølge oljeanalytikeren aldri kunne klare å komme tilbake. Uavhengige amerikanske skiferselskaper som er støttet av private midler eller har stor gjeld er i alvorlige problemer. Andre vil bruke flere år på å reise seg på beina igjen.

– I Midtøsten er det flere land som opplever store sosiale utfordringer som kan bli en påvirkende faktor. Det har så langt ikke endt i revolusjon, men vi ser at land som Irak sliter veldig. Dersom det skulle bli en kollaps innad i landet, vil det medføre at de holder tilbake en stor del av sin oljeproduksjon.

– Hva vil dette ha å si for norske oljeselskaper?

– Så snart vi er gjennom den verste krisen, vil det gi langt sterkere oljepriser fordi konkurransen er mindre. Oppdriften vil bli sterk, men det avhenger av hvor lang tid dette varer.

Hun forklarer at de er konservative akkurat nå og forventer at det vil ta tre år før oljeprisene er tilbake på 60 dollar fatet igjen.

– Men det store ukjente her er selvfølgelig coronaviruset og hva som vil komme til å skje med det.