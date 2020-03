Saudi-Arabia øker oljeeksporten

Oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland eskalerer dermed ytterligere.

– Kongeriket planlegger å øke petroleumseksporten med 600.000 fat per dag fra mai, så den totale eksporten øker til 10,6 millioner fat per dag, sier en talsmann for energidepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået SPA.

Energidepartementet sier de vil bruke naturgass i innenlandsmarkedet for å frigjøre olje til eksport samtidig som oljeforbruket i landet vil synke som følge av koronaviruset.

Saudi-Arabia er verdens største eksportør av olje og hadde allerede kunngjort en kraftig økning i eksporten i april.

Dermed kan oljeprisen synke ytterligere som følge av fallende etterspørsel. Siden nyttår har oljeprisen falt med 65 prosent, og beholdningslagere verden rundt er i ferd med å bli fulle.

Mandag morgen var oljeprisen på det laveste siden 2003. Et fat nordsjøolje ble onsdag omsatt for 22,6 dollar på det laveste.

Saudi-Arabia har gått til priskrig etter at Russland nektet å bli med på produksjonskutt, noe Opec-landene mener er nødvendig for å motvirke synkende etterspørsel som følge av koronapandemien.