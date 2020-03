Australias statsminister: Står overfor verste krise siden 30-tallet

Tross en massiv krisepakke ligger det an til an til at landet går inn i en økonomisk nedgangsperiode.

Treningssentre, barer, hoteller og flere andre bransjer har fått ordre om å stenge dørene. Allerede har det dannet seg lange køer utenfor arbeidsledighetskontorer over hele landet.

– Bare for noen uker siden ville det vært umulig å forestille seg dette, sa Morrison i den australske nasjonalforsamlingen mandag.

Han advarte om at australierne nå står overfor en økonomisk krise som de ikke har sett maken til siden den store depresjonen på 1930-tallet.