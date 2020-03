Bank of England kutter renta til det laveste nivået noensinne

Nivået på styringsrenta i Storbritannia er nå på det laveste nivået noensinne. Kuttet kommer bare én uke etter at sentralbanken reduserte renta fra 0,75 prosent til 0,25 prosent.

Bankens pengepolitiske komité sier at den enstemmige rentebeslutningen er et trekk «for å imøtekomme behovene til britiske bedrifter og husholdninger for å håndtere den økonomiske uroen».