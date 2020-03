Frankrike åpner for å nasjonalisere store selskaper

Finansminister Bruno Le Maire varsler at regjeringen vil gi 45 milliarder euro i støtte til bedrifter og arbeidstakere som er rammet av viruskrisen.

– Dette er et første, umiddelbart støttetiltak, sier finansminister Bruno Le Maire til radiostasjonen RTL.

Summen tilsvarer over 500 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Økonomisk krig

– Alle må forstå at samtidig som det pågår en krig mot viruset, pågår det også en økonomisk og finansiell krig, sier Le Maire.

Han advarer om at krigen vil bli «langvarig og voldelig» og at alle styrker må mobiliseres. Alle midler vil bli tatt i bruk for å beskytte store franske selskaper.

– Dette kan skje gjennom kapitalinnsprøytninger eller kjøp av aksjeandeler. Jeg kan til og med bruke ordet nasjonalisering om nødvendig, sa Le Maire til pressefolk tirsdag.

Samtidig innførte det franske finanstilsynet et én dags forbud mot shortsalg av en rekke aksjer. Shortsalg betyr i praksis å vedde på at aksjene vil synke i verdi.

Negativ vekst

I Intervjuet med RTL sa Le Maire at han nå venter en nedgang i Frankrikes bruttonasjonalprodukt (BNP) på 1 prosent i 2020.

– Det vil si negativ vekst, la han til, for den som eventuelt måtte være i tvil.

Tidligere har den franske regjeringen varslet flere titalls milliarder euro i støtte til arbeidstakere som må stoppe å jobbe på grunn av stengte restauranter og butikker og strenge karantenetiltak.

Bilprodusentene Renault og PSA varslet mandag at de stanser produksjonen ved fabrikker i Europa inntil videre. Det samme gjør den tyske bilprodusenten VW.

Flyprodusenten Airbus stanser all produksjon på sine fabrikker i Spania og Frankrike i fire dager, og i Italia planlegger regjeringen å nasjonalisere flyselskapet Alitalia.